Prefeitura de Bonito pagamento parcela da renegociação com hospital municipal

Prefeitura de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, pagou a primeira parcela da renegociação da dívida do Hospital Darci João Bigaton, no valor de R$ 42 mil. O pagamento faz parte de um acordo que resultou na redução do débito da unidade de saúde, que antes ultrapassava R$ 10 milhões, para R$ 2,6 milhões, parcelados em 60 vezes.

Com essa ação, o hospital terá seu CNPJ regularizado a partir do próximo mês, o que possibilitará a captação de emendas parlamentares estaduais e federais. Essa regularização é um passo fundamental para permitir que o Hospital Darci João Bigaton obtenha novos recursos, essenciais para a realização de melhorias estruturais e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

A administração municipal enfatiza que essa renegociação é um movimento estratégico para garantir a sustentabilidade financeira do hospital e fortalecer o sistema de saúde local, assegurando o aprimoramento contínuo do atendimento à comunidade.