Prefeitura de Bonito reforma da Ponte do Roncador

Trecho recebeu manutenção / PMB

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, finalizou a reforma da Ponte do Roncador, localizada na região do Pesqueiro do Noé. A estrutura é essencial para o tráfego de moradores, produtores rurais e para o transporte escolar, garantindo mais segurança no deslocamento da população.

A obra faz parte do compromisso da Administração Municipal com a melhoria da infraestrutura rural, assegurando vias adequadas para atender às demandas da comunidade e do setor produtivo.