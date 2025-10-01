Acessibilidade

01 de Outubro de 2025

Prefeitura de Corumbá dá posse a mais 23 aprovados em concurso público

Concurso público foi realizado em 2024

Redação

Publicado em 01/10/2025

Posse feita nesta quarta-feira / Renê Márcio, PMC

A Prefeitura de Corumbá deu posse, nesta quarta-feira (1º), a 23 aprovados no concurso público realizado em 2024, destinado ao provimento de cargos de níveis fundamental, médio e superior no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

A nomeação dos servidores foi feita por meio da Portaria “P” nº 714, de 4 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial de Corumbá. Ao todo, 57 candidatos foram convocados, sendo que 33 estavam aptos para a posse nesta primeira data.

A cerimônia ocorreu no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, no bairro Dom Bosco. Os demais nomeados devem tomar posse nesta quinta-feira (2), no mesmo local.

Os novos servidores efetivos foram recepcionados pela secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, e por equipes da SEPRAD (Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração), Escola de Governo, Patrimônio, Recursos Humanos e Ouvidoria.

A Portaria “P” n° 714, com seus respectivos anexos, lista os nomeados para os seguintes cargos da administração pública municipal:

  • Analista Contábil Municipal
  • Auditor Fiscal da Receita Municipal
  • Condutor de Veículo Oficial I - Função: Motorista de Veículo Leve
  • Condutor de Veículo Oficial II - Função: Motorista da Saúde
  • Fiscal de Transporte
  • Gestor de Atividades Organizacionais - Função: Gestor de Recursos Humanos
  • Gestor de Atividades Organizacionais - Função: Tecnólogo de Informática
  • Gestor de Relações Institucionais - Função: Gestor de Atividades Culturais Ciências Sociais
  • Gestor De Relações Institucionais - Função: Gestor de Atividades Culturais Educação Física
  • Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Arquiteto
  • Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Engenheiro Civil
  • Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Engenheiro Eletricista
  • Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Engenheiro Trânsito
  • Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Fiscal de Obras
  • Profissional de Medicina - Função: Médico do PSF
  • Profissional de Serviços de Saúde - Função: Psicólogo
  • Técnico de Ações Sociais - Função: Assistente de Ações Sociais
  • Técnico de Ações Sociais - Função: Cuidador Social
  • Técnico de Ações Sociais Função: Orientador Social
  • Técnico de Apoio Operacional II - Função: Técnico em Edificações
  • Técnico de Atividades Institucionais II - Função: Instrutor de Formação Profissional Dança: Balé Clássico, Moderna, Contemporânea, para a Primeira Infância
  • Técnico de Atividades Organizacionais I - Função: Técnico de Atividades Organizacionais I
  • Técnico de Saúde Pública I - Função: Técnico de Serviços de Saúde I
  • Técnico de Saúde Pública II - Função: Técnico

