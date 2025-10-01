Prefeitura de Corumbá dá posse a mais 23 aprovados em concurso público

Posse feita nesta quarta-feira / Renê Márcio, PMC

A Prefeitura de Corumbá deu posse, nesta quarta-feira (1º), a 23 aprovados no concurso público realizado em 2024, destinado ao provimento de cargos de níveis fundamental, médio e superior no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

A nomeação dos servidores foi feita por meio da Portaria “P” nº 714, de 4 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial de Corumbá. Ao todo, 57 candidatos foram convocados, sendo que 33 estavam aptos para a posse nesta primeira data.

A cerimônia ocorreu no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, no bairro Dom Bosco. Os demais nomeados devem tomar posse nesta quinta-feira (2), no mesmo local.

Os novos servidores efetivos foram recepcionados pela secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, e por equipes da SEPRAD (Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração), Escola de Governo, Patrimônio, Recursos Humanos e Ouvidoria.

A Portaria “P” n° 714, com seus respectivos anexos, lista os nomeados para os seguintes cargos da administração pública municipal:

Analista Contábil Municipal

Auditor Fiscal da Receita Municipal

Condutor de Veículo Oficial I - Função: Motorista de Veículo Leve

Condutor de Veículo Oficial II - Função: Motorista da Saúde

Fiscal de Transporte

Gestor de Atividades Organizacionais - Função: Gestor de Recursos Humanos

Gestor de Atividades Organizacionais - Função: Tecnólogo de Informática

Gestor de Relações Institucionais - Função: Gestor de Atividades Culturais Ciências Sociais

Gestor De Relações Institucionais - Função: Gestor de Atividades Culturais Educação Física

Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Arquiteto

Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Engenheiro Civil

Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Engenheiro Eletricista

Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Engenheiro Trânsito

Profissional de Engenharia e Arquitetura - Função: Fiscal de Obras

Profissional de Medicina - Função: Médico do PSF

Profissional de Serviços de Saúde - Função: Psicólogo

Técnico de Ações Sociais - Função: Assistente de Ações Sociais

Técnico de Ações Sociais - Função: Cuidador Social

Técnico de Ações Sociais Função: Orientador Social

Técnico de Apoio Operacional II - Função: Técnico em Edificações

Técnico de Atividades Institucionais II - Função: Instrutor de Formação Profissional Dança: Balé Clássico, Moderna, Contemporânea, para a Primeira Infância

Técnico de Atividades Organizacionais I - Função: Técnico de Atividades Organizacionais I

Técnico de Saúde Pública I - Função: Técnico de Serviços de Saúde I

Técnico de Saúde Pública II - Função: Técnico

