Prefeitura de Corumbá dá posse a mais 23 aprovados em concurso público

Concurso público foi realizado em 2024
Posse feita nesta quarta-feira / Renê Márcio, PMC
A Prefeitura de Corumbá deu posse, nesta quarta-feira (1º), a 23 aprovados no concurso público realizado em 2024, destinado ao provimento de cargos de níveis fundamental, médio e superior no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
A nomeação dos servidores foi feita por meio da Portaria “P” nº 714, de 4 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial de Corumbá. Ao todo, 57 candidatos foram convocados, sendo que 33 estavam aptos para a posse nesta primeira data.
A cerimônia ocorreu no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Gabriel Vandoni de Barros, no bairro Dom Bosco. Os demais nomeados devem tomar posse nesta quinta-feira (2), no mesmo local.
Os novos servidores efetivos foram recepcionados pela secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, e por equipes da SEPRAD (Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração), Escola de Governo, Patrimônio, Recursos Humanos e Ouvidoria.
A Portaria “P” n° 714, com seus respectivos anexos, lista os nomeados para os seguintes cargos da administração pública municipal:
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviços
Investimento de R$ 500 mil moderniza iluminação na região
Evento
Programação inclui show ao vivo, artesanato, produtos locais e espaço para crianças
Polícia
Grupo agiu na rodoviária e tentou invadir escola no mesmo dia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS