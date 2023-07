Prefeitura de Corumbá recebe até 31 de julho inscrições para o Jovem Aprendiz

Corumbá, por meio do Projeto Piloto de Parceria envolvendo a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Casa do Trabalhador e o Senac, abriu cadastro para adolescentes e jovens, com objetivo de garantir o trabalho protegido.

O Programa Jovem Aprendiz propõe medidas para incentivar a inserção de jovens no mercado de trabalho. Por meio do Programa, adolescentes e empresas experimentam um novo modelo de trabalho benéfico para todos os envolvidos. Trata-se de política pública que incentiva adolescentes e jovens estudantes a procurarem o primeiro emprego, garantindo todos os seus direitos. O modelo une experiência profissional com curso de profissionalização em alguma área específica.

Assim, ao ser contratado por uma empresa, o jovem é preparado por meio de aulas teóricas e atividades desenvolvidas na rotina do negócio. O contrato de trabalho pode durar até um ano e dois meses, com carga horária de quatro horas diárias, ou 20h semanais.

Para mais informações e inscrições, a Prefeitura orienta os interessados a procurar uma unidade do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). É preciso levar carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e CEP da residência.

As inscrições vão até 31 de julho para jovens de 14 a 21 anos, que estudam no período matutino ou noturno. São 120 vagas.