Prefeitura de Jardim gasta mais R$ 5 mi em software para controle de combustíveis

Jardim-MS / Reprodução / Ilustrativa

A Prefeitura de Jardim aditou o contrato de software para controle do abastecimento de combustíveis na frota municipal. Assim, os serviços de administração passaram a custar R$ 5.397.666,43.

O valor acrescido é de R$ 150 mil, somado aos R$ 5.247.666,43 do contrato. O termo aditivo foi publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) desta terça-feira (6).

A S. H. Informática Ltda é a empresa contratada pelo município. Conforme a publicação, o contrato foi aditado em 24 de outubro.