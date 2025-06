Prefeitura de Jardim lança Campanha do Agasalho 2025

Campanha do agasalho / Ilustrativa/Gov ms

A Prefeitura Municipal de Jardim deu início à Campanha do Agasalho 2025, com o tema “Humanizar é Agasalhar”, e convida toda a comunidade a participar de uma mobilização solidária em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação busca arrecadar agasalhos, cobertores e calçados de inverno em bom estado, que serão distribuídos a quem mais precisa durante os meses mais frios do ano.

A campanha é coordenada pelo gabinete da primeira-dama Raquel Stragliotto, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o cuidado, a empatia e o acolhimento.

A população pode colaborar levando suas doações a um dos pontos oficiais de coleta espalhados por diversos bairros da cidade. Confira os locais:

Prefeitura – Paço Municipal

Casa da Mulher Jardinense

Ginásio de Esportes Ticão

Centro de Múltiplo Uso Padre José Ferrero – Vila Major Costa

Escola Cívico-Militar Major Alberto Rodrigues da Costa – MARC

Escola Municipal Profª Beracy Brunet Barbosa

Escola Municipal Rufina Loureiro Caldas

Escola Municipal Castelo Branco

Escola Municipal Zeus Benevides

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Esportes / CAT

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Arrecadação

Casa do Trabalhador

Projeto Conviver

CRAS e CREAS

A campanha reforça a importância da solidariedade como ferramenta de transformação social. “A solidariedade aquece. Doe com amor. Doe calor”, destaca a equipe organizadora.

