Prefeitura de Miranda esclarece polêmica sobre asfalto em ruas do bairro Aparecida

Bairro Nossa Senhora Aparecida / Divulgação

A Prefeitura de Miranda emitiu nesta sexta-feira, 25, um comunicado de esclarecimento após reclamações de suposta suspensão de pavimentação Rua Nelson Dax, antiga Rua Nova, no bairro Nossa Senhora Aparecida , que dá acesso Avenida das Nações Indígenas, na BR-262.

Em nota, a engenheira Camila Mussato, secretária Municipal de Planejamento, informou que toda a rua receberá asfalto. Segundo a pasta, a via receberá obras na frente de serviço que inclui obras nas Ruas Delmira de Albuquerque e Ayrton Senna, amas com ordem de serviço assinada pelo prefeito Fábio Florença (PSDB).

"São duas frentes de obra diferentes: uma, que chamaremos de Frente 1, é a que já está sendo realizada nas ruas Olavo Bilac, Travessa Diana e Travessa Ypê e trecho da Rua Nelson Dax (antiga Nova), no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Nesta estão sendo investidos R$ 587.570,24, dos quais, R$ 106.466,24 são recursos próprios e R$ 481.104,00 são recursos oriundos do Governo Federal, por meio de contrato com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Atualmente a obra está no que os engenheiros chamam de 'serviços preliminares', que incluem movimentação de terra, preparação de aterro para asfalto, entre outros serviços", diz o comunicado.

Já a frente 2, realiza a drenagem e pavimentação da Rua Delmira de Albuquerque, Ayrton Senna e o outro trecho da Rua Nelson Dax. Nesta está sendo aplicado R$ 748.450,61, com contrapartida será paga pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de R$ 255.350,61 e os outros R$ 493, mil são do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades.

“Quero agradecer ao governador Eduardo Riedel, que nos está ajudando, pagando a contrapartida desta obra tão importante para urbanizarmos tanto o bairro Santa Cruz, quanto o trecho final da Rua Nelson Dax”, diz o prefeito Fábio Florença. Esta Frente 2 teve ordem de serviço assinada e deve começar nos próximos dias, conforme informações da Prefeitura de Miranda.

Mussato acrecenta que foi necessário incluir o trecho de acesso da Rua Nelson Dax à BR-262 em outro processo porquê as obras próximas à rodovias devem seguir normas especiais do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

"As duas frentes de serviço de urbanização que estão sendo realizadas se referem a projetos que estavam paralisados e que foram reativados e liberados graças a um intenso trabalho realizado pela atual gestão. O contrato da Frente 1 estava pendente desde 2020, enquanto o contrato da Frente 2 não caminhava desde 2017".