Prefeitura de Miranda organiza distribuições de kits para a saúde da mulher

Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, em um trabalho que visa a saúde da mulher, realizado pelo Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), entregou kits com métodos contraceptivos e com absorventes íntimos, no dia 29 de agosto.

Segundo a prefeitura, a ação é parte dos esforços da Secretaria de Assistência Social e Trabalho para ampliar e fortalecer o acolhimento a famílias que, em algum momento, sofreram com questões como violências e perda de direitos. As medidas focalizaram nas mulheres das famílias atendidas pela Secretaria.

“É um importante processo de fortalecimento, de ajuda na reconstrução dos vínculos dessas famílias”, explica a assistente social Elisângela Feitosa, que atua no Creas, ao lado da psicóloga Geovana Zuim e da coordenadora da unidade, Célio Silva.

Segundo a pasta, as famílias atendidas foram as que fazem parte do Programa de Atendimento Especialziado à Famílias e Indivíduos (Paefi) e, de forma mensal, são realizados dois encontros, um no início e outro no fim do mês, com temáticas diferentes.

“Em agosto, abordamos, além da saúde da mulher, questões referentes ao Agosto Lilás e o combate à violência contra a mulher”, explicou Carmem Florença, secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho e primeira-dama de Miranda.