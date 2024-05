Prefeitura de Miranda recuperou 400 km de estradas vicinais nos últimos 30 dias

Instalação de tubulação / Divulgação

A Secretaria Municipal de Obras de Miranda informou nesta quarta-feira, 15, que, nos últimos 30 dias, foram recuperados 400 quilômetros de estradas vicinais em diversas regiões, incluindo aldeias indígenas, assentamentos e propriedades rurais de diferentes tamanhos.

A área rural de Miranda abriga cerca de 39% da população, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o que torna a manutenção das estradas vicinais uma prioridade para a Prefeitura.

Parte desse trabalho contou com o apoio da Agesul (Agência de Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), especialmente nas aldeias indígenas, como as da região da Cachoeirinha, a retomada Boa Esperança, aldeias Moreira e Passarinho, além das comunidades kinikinau.

Outras áreas beneficiadas incluem o assentamento Bandeirantes, Agachi, Duque Estrada, Vereda, além dos acessos às fazendas Marema, Largão Fechado, Santo André e Guararapes, e a região do Posto Pioneiro.