Prefeitura de MS disponibiliza micro-ônibus em prol de doação de sangue à paciente

Conceição precisa de sangue do tipo O negativo / Divulgação

A Prefeitura de São Gabriel do Oeste disponibilizou um micro-ônibus para doadores de sangue da cidade serem transportados até Campo Grande.

O objetivo é atender a paciente Conceição Aparecida Barros dos Santos, moradora do município, que está internada em estado grave no Hospital Unimed da Capital, e necessita de doação de sangue O negativo e plaquetas.

Segundo o Idest, a prefeitura de São Gabriel do Oeste disponibilizou o micro-ônibus, nesse sábado (7), para transportar as pessoas, com a finalidade de fazer doação de sangue.

Conceição faz tratamento para Lúpus há 15 anos e está internada desde dia 28 de dezembro. Seus dois filhos menores estão sob os cuidados da avó.

O transporte saiu da cidade após os doadores se concentrarem em frente ao Hospital Municipal.

Como doar?

Segundo o portal, os interessados em doar sangue podem entrar em contato com Andréia (67.99674.2364) ou Ramão Gomes (67.99925.9045).