Prefeitura de Nioaque contrata transporte escolar por R$ 2,7 milhÃµes

Transporte rural escolar / Imagem ilustrativa/ Reprodução/SED

A Prefeitura de Nioaque publicou nesta quinta-feira, 6, a contratação emergencial de serviços de transporte escolar para atender alunos da Rede Municipal, Estadual e Rural de Ensino. O valor total do contrato é de R$ 2.769.578,20, conforme publicação no Diário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

A medida visa garantir a continuidade do transporte escolar aos alunos da região, considerando a demanda emergencial para o início das aulas.

A contratação, que não passou por licitação, tem validade de seis meses, a partir da data de sua publicação, e envolve cinco empresas especializadas na prestação dos serviços. Cada uma delas será responsável por linhas de transporte com trajetos e quilometragens definidos.

A empresa D.G. Carvalho Comércio e Serviços EPP ficou com dois itens, no valor de R$ 320.198,00. Já a Empresa de Transportes Moderna Ltda atenderá a três itens, somando R$ 532.118,80.

As empresas Leocir José Bernardi EPP e Simões & Simões Ltda atenderão, respectivamente, cinco e seis itens, com valores de R$ 769.699,00 e R$ 916.847,40. Por fim, a Tavares Transporte Ltda ficará responsável por dois itens, no valor de R$ 230.715,00, segundo o Jornal Midiamax.