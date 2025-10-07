Prefeitura de Nioaque inicia força-tarefa para fiscalização de terrenos

Ação busca garantir limpeza e manutenção dos lotes
Bairro de Nioaque visto de cima / Divulgação
A Prefeitura de Nioaque deu início a uma força-tarefa para fiscalizar terrenos em toda a cidade. A ação tem como principal objetivo assegurar que cada morador mantenha seu lote limpo e livre de acúmulo de lixo, mato alto e possíveis focos de doenças, contribuindo para uma cidade mais organizada, segura e saudável.
De acordo com a administração municipal, a medida visa combater situações que favoreçam a proliferação de pragas urbanas e doenças como dengue, zika e chikungunya. Proprietários que descumprirem as obrigações de limpeza e manutenção dos terrenos poderão ser autuados com base na Lei Municipal nº 2.195/2006.
A prefeitura reforça que manter os terrenos limpos é mais do que uma obrigação legal — é um ato de cidadania e respeito à coletividade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Mais de 6,5 mil passageiros passaram pelo terminal em setembro, que agora conta com voos das três maiores companhias do país
Polícia
Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas
Educação
Ministro Camilo Santana participa do Festival Curicaca em Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS