Prefeitura de Nioaque inicia força-tarefa para fiscalização de terrenos

Bairro de Nioaque visto de cima / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque deu início a uma força-tarefa para fiscalizar terrenos em toda a cidade. A ação tem como principal objetivo assegurar que cada morador mantenha seu lote limpo e livre de acúmulo de lixo, mato alto e possíveis focos de doenças, contribuindo para uma cidade mais organizada, segura e saudável.

De acordo com a administração municipal, a medida visa combater situações que favoreçam a proliferação de pragas urbanas e doenças como dengue, zika e chikungunya. Proprietários que descumprirem as obrigações de limpeza e manutenção dos terrenos poderão ser autuados com base na Lei Municipal nº 2.195/2006.

A prefeitura reforça que manter os terrenos limpos é mais do que uma obrigação legal — é um ato de cidadania e respeito à coletividade.

