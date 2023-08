Prefeitura de Nioaque lamenta morte de Gilbertinho na BR-060

Socorro foi acionada, mas vítima não resistiu / Jardim MS News

O prefeito de Nioaque Valdir Junior lamentou a morte de Gilberto Rosa Gonçalves Júnior, conhecido com Gilbertinho, de 32 anos, em um acidente na quinta-feira, 10. O rapaz é filho de servidor da cidade.

Em suas redes sociais, Valdir adiou evento da entrega do Selo Sim previsto para esta sexta-feira, 11. O município também declarou luto.

"Informamos com imensa tristeza sobre a fatalidade ocorrida com o filho do nosso servidor do Município e adiaremos a cerimônia de entrega do certificado do Selo SIM. Em breve estaremos informando uma nova data. Expressamos nossos sinceros sentimentos a toda a família neste momento", publicou nas redes sociais".

Gilberto conduzia seu Fiat Uno e teria invadido a pista contrária, segundo o motorista da van, que transportava produtos hospitalares, conforme o site Jardim MS News.