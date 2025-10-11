Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:22

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Prefeitura de Nioaque lança REFIS 2025 para regularização de débitos

Programa oferece até 100% de desconto em juros e multas para quem regularizar débitos municipais

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 07:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Nioaque / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque vai encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei que cria o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) 2025. A proposta tem como objetivo facilitar a regularização de débitos tributários e oferecer condições especiais para que contribuintes em atraso possam limpar o nome e ficar em dia com o município.

O programa abrange dívidas com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024 e oferece diferentes opções de pagamento, com descontos progressivos sobre juros e multas. Quem optar pela quitação à vista terá desconto de 100% sobre juros e multas. Já os pagamentos parcelados terão redução de 80% para quem dividir em até 6 vezes e 60% para quem optar por até 12 parcelas.

O prazo para adesão ao REFIS será de 27 de outubro a 27 de novembro de 2025, podendo ser prorrogado por decreto do Executivo, caso haja justificativa.

O prefeito André Guimarães destacou que o programa é uma oportunidade para que os contribuintes se reorganizem financeiramente e contribuam com o desenvolvimento local.

“O REFIS será uma oportunidade para que os contribuintes possam se reorganizar financeiramente e ficar em dia com o Município. Com esse programa, fortalecemos a arrecadação de forma justa, estimulamos a adimplência e garantimos recursos que retornam à população em forma de obras e serviços”, afirmou o prefeito.

O secretário de Finanças, Rafael Bueno do Amaral, reforçou que a medida trará benefícios tanto para a administração quanto para os cidadãos:

“O programa vai permitir que o Município recupere créditos que hoje estão parados, sem penalizar o contribuinte. É uma ação de estímulo à regularização e de fortalecimento da administração fiscal, beneficiando tanto o cidadão quanto a gestão pública”, explicou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Prefeitura de Anastácio realiza manutenção em estradas rurais e vias urbanas

Meio Ambiente

Incêndio na Serra do Amolar ultrapassa 13 dias e já atinge mais de 20 mil hectares

Política

Nioaque terá sua primeira mulher cacique da cidade

Prefeitura de Nioaque inicia força-tarefa para fiscalização de terrenos

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

Nioaque é pioneira em projeto de ciclismo para jovens indígenas

Renda

Comunidades indígenas de Miranda concluem cursos de informática e hortaliças

Publicidade

Cidades

Pesquisadores realizam nova etapa de estudos na Bacia do Rio Formoso

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil reforça ações no Dia Mundial de Combate às Meningites com webinário

Evento do Ministério da Saúde destacou atualizações sobre meningites bacterianas e estratégias de enfrentamento até 2030

Economia

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo