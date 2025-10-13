Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:04

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Prefeitura de Nioaque participa da missão técnica da Rota Bioceânica

Prefeitura destaca potencial logístico do município e se prepara para oportunidades econômicas com nova ligação internacional

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 16:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

André Guimarães reafirma seu papel como gestor proativo e articulador / Divulgação

A participação da Prefeitura de Nioaque na missão técnica da Rota Bioceânica evidenciou mais uma vez a visão estratégica e o protagonismo do prefeito André Guimarães na condução do município. Com foco no desenvolvimento sustentável e na integração regional, André tem conduzido a cidade com liderança, planejamento e compromisso com os cidadãos.

Nioaque ocupa uma localização privilegiada no mapa logístico de Mato Grosso do Sul. A cidade está no entroncamento das rodovias BR-060 e BR-267, principais vias de acesso que conectam o interior do estado ao restante do país e ao mercado internacional. Além disso, a MS-166, que liga Nioaque a Maracaju, está sendo pavimentada, ampliando ainda mais a conectividade regional.
Seilog

Essa infraestrutura coloca Nioaque como um dos principais entroncamentos rodoviários do estado, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso ao mercado externo. O prefeito André Guimarães tem trabalhado incansavelmente para garantir que o município esteja preparado para os desafios e as oportunidades que surgem com a Rota Bioceânica. “Nossa participação neste processo é um marco histórico. A consolidação deste corredor logístico posicionará Nioaque de forma ainda mais relevante na integração econômica do Estado"

Ainda segundo Guimarães, "Isso se traduz em geração de emprego e renda, fortalecimento do comércio local, estímulo ao turismo e oportunidades concretas para novos empreendedores. Estamos preparando a cidade para um crescimento sustentável e inclusivo.”

O secretário de Obras, César Augusto, ressalta o comprometimento da gestão. “Sob a liderança do prefeito, trabalhamos de forma planejada e estratégica, priorizando obras que permitam à cidade acompanhar o ritmo de desenvolvimento da Rota Bioceânica. André está sempre atento a cada detalhe para que Nioaque esteja preparada para receber o novo fluxo econômico e de pessoas.”

Ao conduzir Nioaque com essa combinação de visão estratégica, compromisso com o bem-estar da população e planejamento estruturado, André Guimarães reafirma seu papel como gestor proativo e articulador, capaz de transformar oportunidades internacionais em resultados concretos para a cidade e seus cidadãos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança REFIS 2025 para regularização de débitos

Serviços

Prefeitura de Anastácio realiza manutenção em estradas rurais e vias urbanas

O serviço incluiu patrolamento e retirada de entulhos

Meio Ambiente

Incêndio na Serra do Amolar ultrapassa 13 dias e já atinge mais de 20 mil hectares

Publicidade

Política

Nioaque terá sua primeira mulher cacique da cidade

ÚLTIMAS

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Política

Após 121 anos, Aldeia Água Branca empossa a primeira mulher cacica de Nioaque

Vilma Marques é a primeira mulher a assumir o cargo de liderança máxima na história das comunidades indígenas de Nioaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo