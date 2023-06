Prefeitura de Nioaque promove passeio ciclístico contra as drogas

Evento para todo público / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque anunciou a tradicional campanha de prevenção "Pedalando contra as Drogas", no próximo domingo, 25, às 13h30, a partir do Estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos”.

Todos os anos, a atual gestão municipal promove esta ação, e o passeio, como já diz o nome, tem o intuito de conscientizar a população, principalmente os jovens, a optar por um estilo de vida saudável e livre contra as drogas.

O evento é aberto e convidativo para todos moradores, desde crianças a idosos. "Traga sua família e amigos para esta importante ação de conscientização", convida o prefeito e presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior.