Prefeitura decreta luto oficial de três dias pela morte do desembargador Rubens Bossay 

Em decorrência do falecimento do desembargador Rubens Bergonzi Bossay, ocorrido na madrugada do último dia 7, o prefeito Odilon Ribeiro decretou Luto Oficial por três dias no município de Aquidauana.

A Administração Municipal reconhece a importância e grandeza do cidadão Rubens Bossay para o município e para Mato Grosso do Sul.

O prefeito Odilon Ribeiro e servidores da prefeitura, manifestam votos de pesar e consolo aos familiares e amigos do desembargador, que tinha uma ligação afetiva e familiar com Aquidauana.

Bisneto de imigrantes franceses, cujo avô se instalou em terras do sul do antigo Mato Grosso Uni, mais precisamente em Aquidauana e Miranda. A família cresceu sem deixar de dar valor à cultura e à educação, tornando-se uma tradição valorizada os descendentes terem estudo profissionalizante ou superior.

Rubens Bergonzi Bossay nasceu em Miranda, em 09 de setembro de 1943, filho de Cláudio Proença Bossay e Josefina Bergonzi Bossay. Em 1974, casou-se com Marise Cicalise Bossay em 1974, com quem teve três filhos: Denis Cicalise Bossay, Denise Cicalise Bossay e Deise Cicalise Bossay.

Cursou o ensino primário em Miranda, o curso ginasial e o de Técnico em Contabilidade em Campinas (SP). Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Católica de Campinas (SP), em 1969.

Ingressou na Magistratura do Estado de Mato Grosso como Juiz de Direito, da Comarca de Naviraí, em 1976. Já no novo Mato Grosso do Sul, foi promovido, por merecimento, para a 2ª Vara da Comarca de Três Lagoas, em 1979, onde foi Diretor do Foro. Foi promovido, novamente por merecimento, para a 3ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, em 1984.

Em 1987, Dr. Rubens foi promovido para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de MS; foi vice-presidente do TJMS e depois vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de MS e presidente do TRE-MS no biênio 2001-2002.

Foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no biênio 2003-2004 e aposentou-se em setembro de 2013.