Prefeitura e a Câmara Municipal de Porto Murtinho abrem concurso com 140 vagas

Concurso é aberto em Porto Murtinho / Divulgação

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Porto Murtinho abriram inscrição para concurso público que oferece um total de 140 vagas.

O edital está disponível no Diário Oficial do município, as inscrições iniciaram no dia 08 de novembro e encerram no dia 03 de dezembro, a data das provas está marcada para o dia 17 de dezembro. Podem se inscrever candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Para o executivo estão disponíveis 129 vagas e cadastro reservas e para o poder legislativo estão disponíveis 14 vagas.

O concurso é organizado e tem a responsabilidade da Prefeitura e da Câmara Municipal de Porto Murtinho, conduzido pela Comissão do Concurso.

Inscrições

As inscrições são feitas apenas pela internet no endereço eletrônico (https://concurso.fapec.org) onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição e o boleto bancário para o pagamento da inscrição.

O valor para cargos de nível superior é de R$200,00; para os cargos de nível médio é de R$110,00 e para os cargos de nível fundamental é de R$70,00.

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.