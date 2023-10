Prefeitura inicia ampla revitalização urbana de Corumbá

Obras em andamento / Foto: Gisele Ribeiro/PMC

O projeto de revitalização urbana de Corumbá segue em andamento nesta sexta-feira, 27, com obras na entrada da cidade. Nesta primeira fase da ação, os trabalhos estão concentrados na avenida Gaturama – entrada da cidade –, onde o Município realiza os serviços de implantação de ciclovia; construção de uma nova passarela ligando os bairros Previsul e Maria Leite; restauração do pavimento asfáltico e uma nova rotatória.

“Nós trabalhamos muito com a infraestrutura urbana, drenagem e pavimentação. Precisávamos trabalhar com a urbanização e começamos pela entrada da cidade que vai permitir estruturação da passagem por dentro do Portal de Entrada de Corumbá. Mas, nesse primeiro momento, estamos trabalhando com ampliação da ciclovia; calçada; recapeamento da pista e vamos também instalar um novo sistema de iluminação pública. Ao final teremos uma entrada da cidade atrativa”, disse o prefeito Marcelo Iunes.

Segundo a prefeitura, a passarela cruzando o trilho, ligando os bairros Previsul e Maria Leite, será totalmente nova e com acessibilidade total. Terá rampas de acesso e não somente escadas, como era a anterior, antecipou o prefeito de Corumbá.

Iunes afirmou que a Prefeitura intensifica, a partir de agora, a revitalização urbana e paisagística da cidade. “Tínhamos muito o que fazer na infraestrutura da cidade e nós fizemos várias quadras asfaltadas, várias quadras recapeadas, várias quadras com galeria e drenagem profunda; chegou o momento da urbanização, que estamos iniciando pela entrada da cidade”.

De acordo com o prefeito, Corumbá ainda contará com "revitalização da avenida Rio Branco; com o segundo binário Norte-Sul nas ruas José Fragelli e Cyríaco de Toledo. Teremos o ‘Reviva Corumbá’ no Centro da cidade, que é um projeto não só de troca da lajota para o asfalto, mas de galeria nova e drenagem nova”, completou.

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla, detalhou as obras de revitalização, iniciadas pela avenida Gaturama. “Está dividida em duas partes. Uma delas é a de infraestrutura de drenagem, pavimentação, sinalização, mobilidade, contemplada num orçamento de R$ 8 milhões. A outra é a urbanização, que inclui playground, aparelhos de ginástica, pista de caminhada, continuação da ciclovia que vai passar pela rua Albuquerque e ligar a rua General Dutra. Essa parte está na faixa de R$ 2 milhões”, disse.

“Com esse projeto vamos corrigir o problema de passar por fora do Portal quando se chega a Corumbá pela rodovia. Passaremos por dentro do Portal, logicamente isso vai levar a uma adequação da mobilidade do trânsito, que receberá algumas adaptações”, complementou o secretário informando que as intervenções são realizadas com recursos próprios da Prefeitura de Corumbá provenientes do financiamento do Fonplata.