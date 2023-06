Prefeitura intensifica trabalhos para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Ronald Regis/O Pantaneiro

A prefeitura deu início aos reparos e preparativos necessários para receber os visitantes da sétima edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana. O município está empenhado em garantir que o evento seja um sucesso e está investindo em melhorias na infraestrutura do local.

Para receber os participantes, a preparação envolve a pintura de ruas, reserva de áreas de estacionamento e do espaço adequado para ser sendo disponibilizados aos expositores.

Com entrada franca, o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa no próximo dia 9 e vai até 11 de junho. A festa do automobilismo será na avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade. Vários shows musicais como o de Chicão Castro, com muito rock, blues e pop, tatuadores fazendo seus trabalhos na hora, praça de alimentação, banheiro e segurança. Junto a tudo isso, a emoção das motocicletas do Jacaré du Brejo, com suas manobras radicais.