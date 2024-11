Prefeitura lança IV Natal Mais Bonito no domingo

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Neste domingo, 1º de dezembro, acontece o lançamento do IV Natal Mais Bonito, com uma programação especial para celebrar o início das festividades de fim de ano, na Praça da Liberdade.

O evento contará com a chegada do Papai Noel, que será recebido com muita alegria pela comunidade, e o acender das luzes, transformando o centro da cidade em um cenário encantado.

Além disso, a programação inclui diversas atrações para todas as idades, com apresentações culturais, música e momentos de confraternização.

Confira:

1° de Dezembro

19h - Lançamento

19h30 - Visão de Vida e Banda Municipal

9 de dezembro

19h - Concerto da Banda Municipal

10 de dezembro

19h - Projeto Fuzuê

19h30 - Ballet Municipal, Studio Rosa Barros, com o espetáculo Ludus

11 de dezembro

20h - Ballet Batsarah Corpo & Dança

21 de dezembro