Prefeitura lança plano de desenvolvimento econômico

Entrada da cidade de Nioaque / Elizete Maidana/Nioaque Online

A Prefeitura de Nioaque lança na próxima terça-feira (14) o Plano de Desenvolvimento Econômico do município.

O projeto será apresentado na Câmara de Vereadores, às 8h, com a presença do executivo e legislativo, além de moradores interessados.

O lançamento conta com apoio do Sebrae-MS, por meio do programa Cidade Empreendedora.