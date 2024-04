Prefeitura lança programa para gestantes beneficiárias do Bolsa Família

Kits entregues a moradoras / Divulgação

O Programa Mãe Mirandense, realizado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, está com inscrições abertas. O programa prioriza atender as beneficiárias do Bolsa Família. Mães receberam um kit para cuidados com o bebê.

As mães que se inscreverem terão acesso a encontros periódicos com profissionais da área da saúde e da assistência social, recebendo orientações essenciais para a gestação.

Ao término do projeto, as mães que participaram regularmente dos encontros receberão kits com roupas e itens de higiene para recém-nascidos. Além disso, carrinhos de bebê serão sorteados entre as gestantes participantes do programa.

As inscrições estarão abertas de 29 de abril a 3 de maio, no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, das 7h às 11h e das 13h às 17h. As gestantes interessadas devem levar os documentos pessoais.