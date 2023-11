Prefeitura mantém linha de ajuda para quem sofreu com efeitos do temporal

A Prefeitura de Aquidauana mantém a linha de atendimento para as pessoas que foram atingidas pelo temporal que caiu sobre a cidade na tarde desta quinta-feira, dia 9. De acordo com a assessoria de imprensa do município, a ventania arrancou árvores, quebrou galhos e causou múltiplos transtornos, como a suspensão de energia e serviço de Internet, pois vários fios foram rompidos.

Segundo o município, com a ventania, árvores do Parque da Lagoa Comprida caíram e uma delas atingiu o Viveiro Municipal. A boa notícia é que ninguém ficou machucado no incidente.

Equipes do município estão trabalhando na remoção dos galhos, inclusive, na Rua Giovane Toscano de Brito, houve a interrupção da passagem de veículos.

Por conta das chuvas, o Parque da Lagoa Comprida permanecerá fechado na sexta-feira, dia 10, para serviço de limpeza e retirada dos restos das árvores.

Serviço – Quem necessitar de ajuda deve procurar o Plantão Social via WhatsApp: (67) 99288-3963.