Prefeitura pede construção de agência do Detran-MS e pista própria

Reunião pela manhã / (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (16), o prefeito de Nioque, Valdir Júnior, protocolou a solicitação a construção de prédio próprio e pista para provas e aulas de direção no município.A reunião aconteceu pela manhã na em reunião na sede do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

O pedido justifica maior comodidade, segurança, infraestrutura para os servidores envolvidos e mais economia para o Estado e o município. Nos últimos anos, ruas passaram por manutenções como instalação de sinalização e semáforos, reforçando a necessidade de formação de condutores.

Durante a reunião esteve presente o Secretário-Adjunto Juvenal Neto e equipe técnica do Detran-MS.