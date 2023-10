Prefeitura prossegue com limpeza de ruas para prevenir doenças

Prefeitura de Aquidauana

A equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais está atuando de maneira contínua na limpeza pesada das ruas de Aquidauana. Entre os exemplos, está o trabalho realizado no feriado prolongado, nas ruas Francisco Pereira Alves e Duque de Caxias, ocorrido no dia 11.

Uma das equipes também esteve trabalhando na drenagem na Estrada Boiadeira, na Vila Trindade, em pontos críticos onde há acúmulo de água, com poças que dificultam a passagem dos veículos e, também, ciclistas e motociclistas que transitam por essa estrada.

A limpeza não tem apenas função estética, ela é necessária para a prevenção de doenças, como dengue e de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões. Além de limpar, o importante é não sujar, não jogar lixo nas ruas, retirar o entulho dos quintais e, fazer a manutenção constante dos espaços públicos e privados.