Prefeitura realiza mutirão de limpeza após ventania em Aquidauana

Poda de árvores que caíram no temporal / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana realizou mutirão de limpeza em bairros da cidade após o temporal, com retirada de galhos e árvores.

Ontem, 19, desde que a ventania deu uma trégua as equipes da secretária de Serviços Urbanos e Rurais, e artefatos, da secretária de Administração, saíram às ruas para cortar as árvores e galhos que caíram e estavam atrapalhando a passagem nas ruas. Trabalho intenso do meio da tarde até às 21h.

Já na manhã desta sexta-feira, 20, a equipe da Secretária de Serviços Urbanos e Rurais deu continuidade na limpeza da cidade, e esteve finalizando a limpeza nas ruas da Vila Pinheiro. E, também, na Rua Assis Ribeiro e no “Beco do Amor”.