Pregão decide empresa licitada para recapear trecho de frigorífico de Bonito

Trecho que será recapeado / Reprodução

O Governo do Estado irá determinar na próxima quinta-feira, 31, a empresa licitada para o recapeamento do trecho da MS-382, do km 133 e 368, de acesso ao frigorífico em Bonito.

Segundo a prefeitura, duas empresas disputam a habilitação, os envelopes serão abertos na quinta-feira.

A pavimentação do trecho de acesso ao frigorífico foi reivindicada pelo prefeito Josmail Rodrigues ao Governo do Estado. O endereço da indústria é um dos trechos mais movimentados, além da geração de emprego.

“Iniciamos as tratativas com o ex-governador Reinaldo Azambuja, com intermédio do deputado Paulo Correa, e agora conseguimos dar andamento ao processo com o governador Eduardo Riedel.