09 de Agosto de 2025 • 13:39

Jogo

Prêmio acumulado em R$ 9 milhões da Mega-Sena é sorteado hoje

 O jogo simples com seis números marcados custa R$ 6.

Redação

Publicado em 09/08/2025 às 09:19

Atualizado em 09/08/2025 às 11:07

Mega-Sena / Marcelo Brandt

A Loterias Caixa realiza neste sábado (9), o sorteio do concurso 2.899 da Mega-Sena, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principalestá acumulado em R$ 9 milhões.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, até às 18h, horário de MS.

O jogo simples com seis números marcados custa R$ 6.

