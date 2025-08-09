Prêmio acumulado em R$ 9 milhões da Mega-Sena é sorteado hoje

O jogo simples com seis números marcados custa R$ 6.
Mega-Sena / Marcelo Brandt
A Loterias Caixa realiza neste sábado (9), o sorteio do concurso 2.899 da Mega-Sena, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principalestá acumulado em R$ 9 milhões.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, até às 18h, horário de MS.
