Prepare o casaco: Aquidauana tem a mínima prevista de 13° C para esta sexta-feira

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

A massa de ar frio chegou em Mato Grosso do Sul e ja fez com que as temperaturas caisse rapidamente. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), após a passagem dessa frente fria, terá queda mais acentuada das temperaturas, com valores que variam entre 12°C e 16°C, principalmente para a região Sul do Estado.

Aquidauana amanhaceu com 15°C nesta sexta-feira, 12, mas o frio não para por ai. De acordo com a meteorologia do Cemtec a mínima hoje para a região pantaneira é de 13°C e a máxima não passa dos 25ºC

Ainda segundo o Cemtec, em Campo Grande, a mínima será de 13ºC e a máxima de 27ºC. Em Dourados, mínima de 15ºC e máxima de 26ºC. No Sul, onde as temperaturas serão as mais baixas no Estado, Ponta Porã terá mínima de 10ºC e máxima de 26ºC; Iguatemi fica com mínima de 14°C e máxima de 26°C. No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 20°C e máxima de 29°C.