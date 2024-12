Prepare o guarda-chuva: Aquidauana está em alerta de chuvas

Chuva em bairros da cidade / O Pantaneiro

Para este fim de semana, a previsão é de tempo instável em Aquidauana, com chuvas de intensidade fraca a moderada em várias cidades do estado. Há possibilidade de tempestades, com raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), esse cenário é causado pela formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre a região da Argentina e Paraguai, em conjunto com a presença de um cavado meteorológico.

Além desses fatores, o deslocamento de um cavado em níveis mais altos da atmosfera, junto com a aproximação de uma frente fria, favorecem a formação de instabilidades em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem variar entre mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 27°C a 32°C nas regiões sul, leste e sudeste do estado. No Pantanal e sudoeste, as mínimas devem ficar entre 24°C e 26°C, com máximas de 29°C a 34°C.

Nas regiões do Bolsão e norte, as mínimas devem variar entre 22°C e 24°C, com máximas de 30°C a 33°C. Em Campo Grande, as mínimas estarão entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 28°C e 31°C. Os ventos terão origem no quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas superiores a 60 km/h em alguns momentos.

Para domingo (22), a previsão é de sol, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas. A frente fria que se aproxima pode provocar chuvas de intensidade fraca a moderada, e, devido ao aquecimento ao longo do dia, tempestades isoladas, com raios e rajadas de vento, não estão descartadas.