Presidente da Câmara de Nioaque se envolve em grave acidente

Uno destruído na colisão / Nioaque online

O presidente da Câmara Municipal de Nioaque, Silas Ferreira, se envolveu em um grave acidente na noite de sábado, 21, em um trecho conhecido como Linha da Jaguatirica, próximo à Colônia Conceição. Três pessoas em um Uno estão em estado Grave.

Segundo o site Nioaque Online, por volta das 18h, a caminhonete onde o vereador estava bateu de frente com o outro veículo. Com o impacto, o Uno ficou destruído e a família com graves ferimentos.

Os ocupantes do Uno foram levados para o Hospital de Pequeno Porte Aroldo Lima Couto, entretanto, foram transferidos para Santa Casa de Campo Grande pela gravidade.

Devido à falta de sinalização no trecho onde aconteceu o acidente, Ferreira teria saído do local para buscar socorro.