Presidente do TCE-MS participa de abertura de seminário para vereadores do MS

Vereadores e servidores dos Poderes, legislativo e executivo, dos municípios do Estado participam em Campo Grande do curso “O Legislativo Municipal”, promovido pela Faculdade Insted e a Câmara de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul. A solenidade de abertura ocorreu na manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro, com a presença do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, e o mantenedor da Insted, Pedro Chaves, que representou a diretora da Faculdade, Neca Chaves Bumlai.

Durante três dias, especialistas participarão de painéis e debates com o objetivo de capacitar e conscientizar vereadores e vereadoras, bem como os servidores do Poder Legislativo e Executivo, da sua importância diante do cenário político.

O presidente da União das Câmara de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Jiovani Vieira, deu as boas-vindas aos participantes, ressaltando a importância desse evento. “Os vereadores estão aqui para se capacitar e poder representar, cada vez melhor, seus municípios. Buscamos fazer boas parcerias em busca de conhecimento, entre elas com o TCE-MS, na pessoa do presidente Jerson Domingos, que tem procurado dialogar, auxiliar prefeitos e vereadores.”

Na abertura, o mantenedor da Faculdade Insted, professor Pedro Chaves, ex-senador da República, falou sobre a importância da constante capacitação e do papel do Tribunal de Contas do Estado. “O Tribunal tem feito um trabalho maravilhoso, não é apenas um órgão fiscalizador; é mais orientador. E o presidente, Jerson Domingos, tem uma visão macro nesse sentido e o Insted está aqui para promover essa capacitação dos profissionais, melhorar a produtividade e garantir qualidade de vida para a população”

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, destacou a importância do evento. “Essa integração com a classe política, que são os nossos jurisdicionados, somado a experiência e a qualificação dessa faculdade, representada na sua expressão maior que é o professor Pedro Chaves, é muito importante. Essa integração possibilita melhorar as condições para os nossos jurisdicionados e a qualidade de vida das pessoas através do relacionamento de todos nós e assim podemos fazer um Mato Grosso do Sul ainda melhor”.

Também participaram da solenidade de abertura o prefeito de Dourados, Alan Guedes, o prefeito de Vicentina, Marcos Benedeti, a vereadora de Rio Verde, Laine de Meira.