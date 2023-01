Presidente eleito do TJMS se reúne com a direção da OAB/MS

A visita institucional visou aproximar a próxima administração do Poder Judiciário de MS com a entidade advocatícia / Divulgação TJMS

O presidente eleito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o biênio 2023/2024, Des. Sérgio Fernandes Martins, em continuidade ao processo de transição, reuniu-se nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, com o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, e a vice-presidente, Camila Bastos.

A visita institucional visou aproximar a próxima administração do Poder Judiciário de MS com a entidade advocatícia, objetivando um melhor relacionamento para uma prestação jurisdicional mais célere, eficaz e eficiente.

Entenda - Eleito no dia 19 de outubro de 2022 para comandar o Poder Judiciário de MS no biênio 2023/2024, o Des. Sérgio Fernandes Martins será empossado no próximo dia 1º de fevereiro, junto do Des. Dorival Renato Pavan, que assumirá a Vice-Presidência, e do Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, na Corregedoria-Geral de Justiça.

