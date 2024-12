Presidente Jerson Domingos é homenageado com o título de Cidadão Rioverdense

Divulgação

Na última sexta-feira, 13, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Jerson Domingos, recebeu o título de Cidadão Rioverdense, concedido pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, como reconhecimento pelos serviços prestados ao município e à região.

O prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Reus Fornari, destacou que o título é conferido a pessoas que fazem a diferença e prestam serviços significativos à cidade ou à comunidade. “É uma grande satisfação receber uma pessoa como o nosso presidente, Jerson Domingos. Temos a honra de entregar este título a ele”, afirmou o prefeito.

O vereador proponente da honraria, Nivaldinho Filho, falou sobre a alegria em receber o presidente do Tribunal de Contas Jerson Domingos. “É uma felicidade poder entregar pessoalmente o título de Cidadão Rioverdense ao Jerson Domingos, na nossa cidade”.

Ao receber a homenagem, o conselheiro Jerson Domingos expressou sua gratidão. “Realizamos trabalhos importantes para o progresso e desenvolvimento do nosso Pantanal, especialmente na região. Um dos maiores desafios foi a rodovia da Serra da Alegria, que conecta Rio Negro a Rio Verde por meio do asfalto. Isso sempre foi um sonho e hoje é uma realidade. Recebo com muito orgulho o título de Cidadão Rioverdense, especialmente celebrando também os 10 anos de atuação no Tribunal de Contas.”