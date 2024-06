PrevFogo e bombeiros combate aos incêndios florestais em Corumbá

Incêndio florestal da Aldeia Uberaba e Guatós / Divulgação

O combate aos incêndios florestais nas proximidades do Canal do Tamengo conta com o apoio essencial do PrevFogo. Em uma área de difícil acesso, as equipes receberam suporte aéreo de um helicóptero da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Além deste incêndio, que se aproxima do perímetro urbano, quatro militares estão presentes na região do Paraguai Mirim para controlar focos adicionais.

A operação será reforçada ainda hoje com a chegada de mais militares, que estão se deslocando de outras regiões. O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) está distribuído em bases avançadas por todo o estado, realizando tantas ações de combate quanto trabalhos preventivos, como a queima prescrita. Esses trabalhos são fundamentais na região do Passo do Lontra e nos três Parques Estaduais: Pantanal do Rio Negro, Nascentes do Taquari e Várzeas do Rio Ivinhema.

Ao todo, 62 militares estão empenhados na Operação Pantanal, com o efetivo sendo rotacionados a cada 15 dias para garantir a continuidade e eficácia das ações.