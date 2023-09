Previsão de sol e aumento do calor em MS neste sábado

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este sábado, 23, indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido à atuação de um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor. Por conta desse aquecimento diurno, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Estado.

Aquidauana terá variação entre 26°C e 41°C. Campo Grande terá mínima de 25°C e máxima de 37°C.

Em Dourados, 24°C pela manhã e 40ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 24°C inicialmente e sobem até os 40ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 40°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 25°C e 37°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 27°C e máxima de 39°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 28°C e atinge os 42°C. No norte, Coxim terá 26°C cedo e alcançará os 41°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 24°C pela manhã e 39°C de tarde.

Aliado à previsão de altas temperaturas, espera-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.