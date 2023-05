Previsão de tempo ensolarado em Aquidauana nesta quarta-feira

Aquidauana-MS / O Pantaneiro

A previsão para quarta-feira, 24, é de tempo ensolarado em Aquidauana, de acordo com o Inmet (Instituto de Meteorologia). O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca a atuação de uma massa de ar favorecendo o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Na região pantaneira a temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima de 29°C.

Corumbá terá mínima de 21°C e máxima de 32°C. Porto Murtinho com mínima de 21°C e máxima de 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão mínima de 15ºC e máxima de 30°C.