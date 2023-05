Previsão é de chuva e tempestades nesta quarta-feira em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

Para esta quarta-feira, 31, são esperados acumulados significativos de chuvas em Mato Grosso do Sul, com valores acima de 50 mm, com destaque na região centro-sul do Estado.

O tempo segue instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Aquidauana, a mínima é de 19°C e máxima de 25°C. Anastácio, Miranda e Coxim será de 20°C e a máxima de 26°C.

A combinação da atuação de uma frente fria, aliado ao deslocamento de um cavado e a presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorece a formação de nuvens e chuvas.