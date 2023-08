Previsão é de sol entre nuvens para esta quarta-feira em Aquidauana

Aquidauana segue com frio mas sem chuva / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para quarta-feira, 16, indica baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10-30% em Aquidauana.

O tempo fica estável, terá variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul devido ao avanço da alta pós-frontal

m Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 22°C e máxima de 34°C; Aquidauana terá variação entre 24°C e 35°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge os 37°C ao longo do dia.

No norte, Coxim com mínima de 23°C e máxima de 36°C. .