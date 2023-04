Previsão é de tempo firme nesta segunda-feira em Aquidauana

Av. Pantaneta em Aquidauana

A previsão para esta segunda-feira,10, é de tempo firme em Mato Grosso do Sul com sol e variação de nebulosidade nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul-fronteira.

Para a região do Bolsão é esperada chuva, em Paranaíba, com temperatura mínima de 21ºC ao longo do dia e máxima de 28ºC. Na mesma região, em Três Lagoas, os termômetros marcam de 19ºC a 31ºC.

Na Capital, o tempo permanece firme, com mínima de 18ºC e máxima de 30ºC.

Em Dourados e Ponta Porã, as mínimas previstas são, respectivamente, de 18ºC e 17ºC.

No Pantanal, em Aquidauana, a maior temperatura esperada é de 30ºC.

A mesma temperatura máxima está prevista para Coxim, na região Norte do Estado.