Previsão é de terça-feira com muita chuva em Aquidauana

Tempo chuvoso em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Devido ao avanço de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica, Mato Grosso do Sul permanece com tempo instável nesta terça-feira, 9.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, em alguns pontos, até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na região pantaneira a temperatura fica com a máxima de 29° C e a mínima de 21° C. Além disso para Aquidauana a também a previsão de ventania e raios.