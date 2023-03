Previsão é de terça-feira com temperaturas subindo em MS, com máxima de 30ºC em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Rhobson Tavares

A previsão para a terça-feira,21, indica tempo com sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Nas regiões norte e pantaneira podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Aquidauana, de acordo com o Clima Tempo hoje será parecido com ontem. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite.

As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir os 33°C, principalmente na região sul e leste do Estado. Na Capital, a mínima será de 20°C e a máxima de 28°C. Em Três Lagoas, a mínima será de 21°C e a máxima de 31°C.

Para o norte do Estado, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 30°C. Na região pantaneira, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 31°C.