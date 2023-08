Previsão indica sexta-feira com continuidade do ar seco e sol forte em Aquidauana

Aquidauana segue com frio mas sem chuva / O Pantaneiro

A sexta-feira, 4, será como os demais dias da semana emAquidauana continuidade do tempo quente e seco, com previsão de tempo estável e sol forte. A condição se estende ao fim de semana e ocorre devido ao bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens.

Essa é a previsão do tempo feita Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), que indica ainda a possibilidade dos termômetros beirarem os 40°C no Estado.

O tempo seco e com baixos valores de umidade relativa do ar prevalecem, com alguns municípios já somando mais de 30 dias consecutivos sem chuvas, o que gera cuidados à saúde.

Na região pantaneira, Aquidauana, Anastácio e Miranda, os termômetros devem variar entre 18°C e 34°C. A recomendação é beber bastante liquido e evitar o sol nos horários mais quentes