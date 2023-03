Previsão indica sol e possibilidade de chuvas isoladas em MS na quinta-feira

Avenida na cidade de Aquidauana / Rhobson Tavares

A quinta-feira,30, segue com sol e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que devido a combinação de calor e disponibilidade de umidade, existe a probabilidade de pancadas de chuvas isoladas, de intensidade fraca a moderada.

Em Campo Grande, a previsão é de temperatura mínima de 23°C e máxima de 31°C. Na região da Grande Dourados, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 34°C. Nas duas maiores cidades do Estado, a previsão indica céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

Já na região sul, mínimas de 22°C são previstas, sendo que em Ponta Porã a máxima atinge 31°C e em Iguatemi 33°C. No leste e no bolsão, as temperaturas serão as maiores no Estado. São esperadas mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Na região norte, Camapuã terá 22°C de mínima e 32°C de máxima, enquanto Coxim atinge 33°C de máxima. Corumbá terá mínima de 25°C, Aquidauana fica em 24°C, e ambas as cidades da região pantaneira atingem 33°C de máxima