Previsão para quarta-feira é de sol e variação de nebulosidade em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão meteorológica para esta quarta-feira, 7, é de tempo estável, com dias ensolarados e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul. A informação é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

No Pantanal, em Aquidauana, os termômetros devem marcar de 19°C a 30°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho fica com mínima de 17°C e máxima de 30°C. No norte, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 31°C em Coxim; e Camapuã terá mínima de 14°C e máxima de 29°C.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada e rápida elevação durante o dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Bolsão, Pantanal e Campo Grande terão poucas nuvens e névoa seca.