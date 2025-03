PRF alerta sobre golpe de boletos falsos de multas em Mato Grosso do Sul

Reprodução Instagram

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul emitiu um alerta sobre um novo golpe que envolve a emissão de boletos falsos para o pagamento de multas. Criminosos estão se passando pela instituição e enviando e-mails fraudulentos para induzir motoristas a realizarem pagamentos indevidos.

Segundo a PRF, os golpistas notificam as vítimas sobre supostas infrações inexistentes e direcionam para um QR Code falso para o pagamento. Além disso, criaram páginas falsas na internet para gerar boletos fraudulentos, aumentando a credibilidade do golpe.

A instituição reforça que notificações de multas são enviadas exclusivamente pelos Correios, pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) no aplicativo Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal ou publicadas no Diário Oficial da União. Infrações reais podem ser consultadas diretamente no site oficial da PRF.

A PRF também esclareceu que autos de infração com possíveis irregularidades são analisados por seus núcleos regionais de multas, pela Comissão de Defesa da Autuação e pela Junta Administrativa de Recurso de Infração (Jari). Caso um erro seja identificado, o auto é arquivado formalmente pela autoridade de trânsito.

Para evitar cair no golpe, a PRF orienta a população a desconfiar de e-mails suspeitos e sempre verificar informações em fontes oficiais. Multas reais podem ser consultadas no site da PRF, em editais ou diretamente nas unidades da corporação.

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos e pode ser uma ferramenta segura para acompanhar notificações autênticas de infrações.