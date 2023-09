PRF apreende carga de 3,6 toneladas de maconha embarcada em MS

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã do último sábado (02), um caminhão carregado com 3645 kg de maconha, acondicionados em fardos. O veículo foi abordado no km 02 da BR 020, em Formosa (GO), próximo à divisa com o Distrito Federal.



Durante patrulhamento da rodovia, os policiais avistaram um caminhão Ford Cargo, de cor preta, com a carroceria fora das especificações de segurança e, além disso, suspeitaram estar com excesso de peso em sua carga. Solicitaram, então, com os documentos do motorista e do veículo, as notas fiscais do que estava sendo transportado, momento em que perceberam que o volume da carga não correspondia com o que fora apresentado. Após pesar na balança do posto fiscal de Formosa, resolveram tirar a lona e fazer uma avaliação melhor das mercadorias e descobriram que havia muitos tabletes de maconha. Eles estavam junto com outra carga de papel.



Ao ser indagado, o motorista confessou que carregou a droga no Mato Grosso do Sul (MS), na fronteira com o Paraguai e que entregaria no estado da Bahia.



Caso fosse comercializada, a droga poderia render mais de 18 milhões de reais ao tráfico.



Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e foi encaminhado, com o caminhão e a droga para a Polícia Civil de Formosa (GO).