PRF e Detran-MS fecham acordo de cooperação por 5 anos

Operação PRF / Agência Brasil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) publicou em edição do Diário Oficial da União acordo de cooperação com o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Conforme a portaria, o acordo visa o desenvolvimento de ações e estabelecimento de procedimentos de cooperação técnica e operacional entre os partícipes, com o intercâmbio de conhecimentos, informações, dados e tecnologias, a fim de incrementar as ações atinentes à fiscalização e a segurança pública e viária no Estado.

O acordo tem validade de cinco anos, até 13 de junho de 2028.