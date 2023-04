PRF inicia Operação Semana Santa 2023

APolícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira,6, a Operação Semana Santa 2023, nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo,9, com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais.

Durante o período, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais no estado. Também haverá fiscalização de excesso de velocidade, com a utilização de radares móveis, e de ultrapassagens indevidas e não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Mato Grosso do Sul, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas BRs 060, 158, 163, 262, 267, 359, 376, 419, 436, 463 e 487, que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Restrição de tráfego

No Mato Grosso do Sul, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes trechos:

- Km 77,9 a 252,5 da BR-163, entre Itaquiraí (MS) e Dourados (MS)

- Km 281,3 a 832,2 da BR-163, entre Dourados (MS) e Sonora (MS)

- Km 9,1 a 556,8 da BR-262, entre Três Lagoas e Miranda.

As restrições ocorrerão na quinta-feira (06) - entre as 15h e as 21h; na sexta-feira (07) - entre as 05h e as 11h; e no domingo (09) - entre as 15h e as 21h. Horário Local.

Operação Semana Santa 2022

Em 2022, durante a Operação Semana Santa, foram registrados 18 acidentes, sendo 4 considerados graves. Foram contabilizadas 4 mortes.

.